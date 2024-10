MIL-UDI (1-0): Fonseca cambia l'attacco. Dentro Abraham per Morata

A 20 minuti dalla fine della partita, Fonseca ha deciso di far rifiatare uno stanchissimo Morata che dall'espulsione di Reijnders in poi si è sacrificato tanto per la squadra. Al suo posto è entrato Tammy Abraham.