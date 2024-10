MIL-UDI (1-0): Fonseca si copre, fuori Okafor dentro Musah

Il Milan affronterà il secondo tempo contro l'Udinese con un uomo in meno a fronte dell'espulsione di Reijnders. Il solo Fofana non può mantenere da solo gli equilibri della mediana rossonera, motivo per il quale Fonseca ha deciso di coprirsi facendo uscire Okafor per Musah, che ricoprirà la zona di campo lasciata scoperta dall'olandese.