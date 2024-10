MIL-UDI (1-0): Udinese all'arrembaggio, dentro Tomori per questi ultimi minuti

L'Udinese ha alzato la pressione perché vuole il gol del pareggio. Paulo Fonseca l'ha capito e per questo ha deciso di coprirsi ulteriormente per difendere il vantaggio facendo entrare in campo Fikayo Tomori. Il difensore inglese ha preso il posto di Samuel Chukwueze, uscito tra gli applausi di San Siro.