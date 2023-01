Milan, 10 tiri nello specchio contro la Salernitana: solo contro lo Spezia i rossoneri avevano calciato di più in porta in questo campionato

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan ha creato tantissime occasioni contro la Salernitana, effettuando ben 10 tiri nello specchio: in questo campionato di Serie A, si tratta dello score migliore dei rossoneri dopo le 11 conclusioni in porta effettuate nella sfida casalinga contro lo Spezia (anche in quel caso vittoria per 2-1 del Diavolo). Lo riferisce Opta.