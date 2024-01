Milan, 12 gli indisponibili contro l'Atalanta: nove infortunati più tre assenti

Anche questa sera saranno tantissimi i calciatori del Milan indisponibili per la sfida contro l'Atalanta: ben 12. Mancheranno per infortunio, infatti, Sportiello, Tomori, Thiaw, Kalulu, Caldara, Pellegrino, Florenzi, Pobega e Okafor e saranno assenti Bennacer e Chukwueze (impegnati in Coppa d'Africa) e Krunic, ormai ai margini della rosa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI