© foto di DANIELE MASCOLO

Con 9 gol segnati (così suddivisi: 5 in Serie A e 4 in Champions League), Olivier Giroud è il giocatore del Milan ad aver segnato più reti in questa prima parte della stagione 2022-2023. Dietro al francese nella classifica marcatori della squadra rossonera ci sono Rafael Leao (7 gol) e Brahim Diaz (4).