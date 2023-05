MilanNews.it

Un 2023 agrodolce per il mister di Pioli, tanto soddisfacente in Champions League quanto deludente in campionato. Da gennaio in poi i rossoneri hanno giocato 18 partite di Serie A, trovando 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Numeri che sottolineano come l'andamento sia stato particolarmente altalenante.