Milan, 4-1 al Cagliari e pass per i quarti di Coppa Italia. Il Giornale: "Il baby azzardo di Pioli"

In merito al successo di ieri sera del Milan per 4-1 sul Cagliari che ha regalato il pass per i quarti di Coppa Italia ai rossoneri, l'edizione odierna de Il Giornale titola così: "Il baby azzardo di Pioli". Il quotidiano si sofferma sulle scelte iniziali di Stefano Pioli che ha lasciato in panchina diversi titolare e ha dato spazio a diverse seconde linee come Jovic, Adli e Chukwueze, e ad alcuni giovani come Simic, Jimenez e Chaka Traoré.

Nonostante queste scelte coraggiose, il Milan ha fornito una prestazione positiva e ha portato a casa una vittoria che dà sicuramente morale, oltre al pass per i quarti di Coppa Italia contro una tra Atalanta e Sassuolo. Nel finale è entrato in campo anche Leao che ha segnato la rete del definitivo 4-1 e ha risposto sul campo a fischi ricevuti qualche giorno fa contro il Sassuolo.