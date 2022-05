Milan, 47 punti fatti e una sola sconfitta negli ultimi 20 match di Serie A

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime 20 partite di Serie A il Milan ha conquistato 47 punti, frutto di 14 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. L’unico risultato negativo risale al 17 gennaio 2022, cioè al match falsato contro lo Spezia dall’errore arbitrale di Marco Serra. Sempre in questi 20 match presi in considerazione, i rossoneri hanno realizzato 33 gol e ne hanno subiti 11. La seconda miglior squadra nelle ultime 20 partite è stata l’Inter con 41 punti (6 in meno del Milan). Seguono il Napoli con 40 e la Juventus con 39.