Dopo un lungo inseguimento, il Milan ha finalmente agguantato la zona-Champions (anche se in coabitazione con la Lazio). Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i numeri dicono che rispetto allo scorso campionato i rossoneri hanno cinque punti in più in classifica e un quarto posto che dodici mesi fa distava dodici punti.