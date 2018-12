Milan, +5 rispetto al 2017: solo Sassuolo e Juve hanno fatto meglio

Il Milan occupa attualmente il quarto posto in solitaria, da agosto a oggi non era mai successo. La squadra di Gattuso, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha un passo decisamente migliore dell’anno scorso a prescindere dalla posizione: i punti dopo le prime 14 partite sono 25, cinque in più del 2017-18. In questo spicchio di Serie A, solo Sassuolo (+9) e Juventus (+6) hanno fatto meglio del Milan, che nel parziale si è messo alle spalle le dirette concorrenti per la Champions: Inter (-7), Napoli (-6), Lazio (-8) e Roma (-14).