Milan, 6 centrali in rosa e uno solo disponibile. La situazione del reparto

Da sei difensori centrali in rosa, ne è rimasto solo uno: Fikayo Tomori. Una situazione surreale, quella del Milan, a poco più di un mese dall'inizio del mercato di gennaio. La batteria di inizio stagione era così composta: Caldara, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Tomori e Thiaw.

Caldara dovrebbe rientrare col nuovo anno dopo l'operazione alla caviglia. Kalulu ne avrà fino a marzo per l'infortunio al tendine rotuleo. Si spera di recuperare Simon Kjaer per dicembre, sul danese la situazione è più nebulosa perché il suo rientro continua a slittare. Nell'unica partita giocata, contro il Napoli, Marco Pellegrino si è procurato una frattura alla caviglia e il suo rientro è previsto per metà dicembre. Ora la tegola Thiaw che sembra non da poco.

Quali soluzioni? Contro il Dortmund il tecnico si è dovuto inventare Krunic e bisognerà per i prossimi impegni attingere giocoforza dalla Primavera. Jan-Carlo Simic era in panchina contro la Fiorentrina e sembra il più pronto ma non può giocare in Champions League. Un ulteriore dato vada evidenziato: dall'inizio dell'anno siamo a 26 infortuni, di cui 17 muscolari. Numeri che fanno riflettere.