Milan, 6 punti in più dell'anno scorso e un precedente che fa ben sperare

E alla fine il Milan arriva al giro di boa con 31 punti, a una lunghezza dalla Lazio quarta e con tutto un girone da giocare. Tempo di primi bilanci ed è inevitabile il paragone con la stagione passata. Un anno fa, al termine della prima parte di stagione i rossoneri erano decimi in classifica con 25 punti e soprattutto una corsa alla Champions compromessa in virtù di una distanza di 15 punti e sei squadre da dover superare. Decisamente troppo, considerando anche gli impegni in Coppa Italia ed Europa League, competizione quest'ultima che ha influito negativamente nelle ultime settimane per la traumaticità dell'eliminazione, ma che alla lunga potrebbe giovare agli uomini di Gattuso. Una squadra, quella attuale, che non avrà l'ansia da rincorsa e nemmeno il rischio di non avere più fiato per via di una preparazione fatta con largo anticipo, come un anno fa. E con Paquetà avrà una soluzione in più davanti, sperando che il mercato porti anche qualcos'altro (Muriel?). 31 punti possono bastare a raggiungere il quarto posto, a patto che si cambi marcia nel girone di ritorno: la Lazio del 2014-15 chiuse il girone d'andata con questo score, per poi alzare il ritmo e chiudere terza con 69 punti.