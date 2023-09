Milan, 8 gol nelle prime tre giornate: sette messi a segno dal tridente

Il Milan ha segnato nelle prime tre giornate di campionato, contro Bologna, Torino e Roma, ben otto gol. Di questi otto, ben sette sono stati segnati dai tre attaccanti che hanno giocato per ora titolari nel nuovo tridente di Stefano Pioli: quattro da Olivier Giroud, due da Christian Pulisic e uno da Rafael Leao. L'unico altro marcatore è stato Theo Hernandez. Oltre ai tre rigori, gli uomini del tridente sono stati protagonisti anche come assistman: Leao per Theo, Giroud per Pulisic.