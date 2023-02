Milan, 9 gol subiti di testa: solo due squadre hanno fatto peggio nei top 5 campionati europei. Mentre il Tottenham...

MilanNews.it

In vista del match di martedì a San Siro tra Milan e Tottenham, valido per l'andata degli ottavi di Champions League, i rossoneri dovranno stare molto attenti sulle palle inattive e sui cross. Come riferisce SkySport24, nei Top 5 campionati europei solo Bournemouth (11 gol) e Southampton (10) hanno subito più del Diavolo di testa (9 reti). Dando uno sguardo alle squadre che hanno segnato più reti di testa, in vetta a questa speciale classifica troviamo invece proprio gli Spurs con 13 gol (10 da corner, 8 segnati da Kane).