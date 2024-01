Milan 9 volte in gol con i subentrati: nessuno meglio dei rossoneri in Serie A

Il Milan sabato sera ha vinto ad Udinese grazie ai gol di tre innesti dello scorso calciomercato estivo, in ordine Loftus-Cheek, Jovic ed Okafor, con questi ultimi due addirittura decisivi dalla panchina.

Non è la prima volta in questa stagione che il Milan va in gol con i subentrati, anzi, è diventata addirittura una piacevole abitudine, visto che stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano la formazione di Stefano Pioli è prima in questa particolare classifica in Serie A. Con i cambi dalla panchina l'allenatore rossonero è stato infatti decisivo in ben 9 nove occasioni: tre volte con Jovic e Okafor ed una con Pulisic, Traoré e Simic, a dimostrazione di quanto l'organico rossonero sia ricco di soluzione valide.