Milan a 18 minuti dal digiuno record di gol in un derby che resiste dal 1954

Il Milan è a 18 minuti dal digiuno record di gol nel derby. Il primato resiste dalla stagione 1954, quando per 317' i rossoneri non riuscirono a segnare all'Inter. Ora la squadra di Pioli è arrivata a quota 300, con l'ultima rete segnata ai cugini che è stata segnata da Rafael Leao al 15' del secondo tempo nella gara d'andata, gol che garantì la vittoria al Milan per 3-2.

Nelle tre sfide successive, la squadra di Pioli non ha mai segnato, un record negativo che non accadeva ormai da 43 anni e che rischia di allungarsi fino al record assoluto. Se il Milan non segnerà nei primi 18 minuti della sfida di stasera, questo primato negativo passerà nelle mani dell'attuale rosa milanista. A riportarlo è Il Giornale.