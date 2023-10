Milan a +2 sull'Inter, Condò: "La differenza l'ha fatta il Bologna"

Il Milan passerà la sosta in vetta alla classifica, da solo, a due lunghezze di vantaggio sull'Inter. Sull'edizione odierna di Repubblica, il giornalista Paolo Condò ha parlato così in merito a quanto visto fin qui: "Alla seconda pausa il Milan si è staccato e non accadeva dal giorno dello scudetto 2022. Se leggete con attenzione il calendario, scoprirete che la differenza l’ha fatta il Bologna, battuto a domicilio nella prima partita quand’era ancora un cantiere e poi capace di pareggiare tra gli applausi sia a casa Juve che a casa Inter".