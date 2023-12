Milan, a 37 anni Giroud è il miglior marcatore stagionale finora

Trentasette anni e non sentirli: Olivier Giroud è il giocatore di movimento più anziano in rosa e anche il miglior marcatore in stagione fino a questo momento.

Quattordici gare di Serie A con 8 gol e 5 assist, sei partite di Champions League con 1 gol ed 1 assist: totale di 9 gol e 6 assist in 20 partite ufficiali.