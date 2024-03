Milan a Firenze senza Theo: quando il francese manca i risultati scarseggiano. I numeri

Theo Hernandez salterà Fiorentina-Milan del prossimo 30 marzo per squalifica. Il Giudice Sportivo ha infatti reso noto che il terzino francese non prenderà parte alla trasferta toscana a seguito della sanzione disciplinare ricevuta a Verona, la decima del suo campionato.

Più nello specifico Theo è stato squalificato per "comportamento non regolamentare in campo; già diffidato". Al posto del francese dovrebbe partire dal 1' Alessandro Florenzi, che nel corso della sua lunga carriera ha racimolato numeri importanti nelle partite disputate contro la Fiorentina (11V, 3P, 6S).

Ciò che però maggiormente preoccupa l'ambiente Milan sono i precedenti della formazione di Stefano Pioli senza Theo Hernandez in campo. Nonostante sia un terzino, il francese incide tantissimo negli equilibri dei match del diavolo, e non a caso quando manca la sua assenza si sente. In questa stagione di Serie A, infatti, Theo ha saltato solo tre partite, contro Verona, Udinese e Juventus, impegni nei quali il Milan è riuscito a conquistare solo 3 dei 9 punti a disposizione.