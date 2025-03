Milan, a Lecce la rimonta nel segno di Leao: così aumentano i suoi numeri stagionali

vedi letture

Il Milan ha conquistato una vittoria emozionante in rimonta contro il Lecce, ribaltando un doppio svantaggio grazie a un'autorete di Gallo e una doppietta di Pulisic. Questo successo segna il 1500° trionfo in Serie A per i rossoneri, consolidando la loro posizione tra le grandi del campionato.

Leao sempre decisivo

A Lecce Rafa entra all'intervallo e crea 4 occasioni da gol nella rimonta del Milan, compresa quella del 3-2 di Pulisic. In stagione è già arrivato a 10 gol e 9 assist, ma il messaggio migliore è la sua esultanza. Rabbia, impegno e finalmente giocate decisive: questo dev'essere (sempre) Rafa Leao.