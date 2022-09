Milan a Marassi per sfatare il tabù delle trasferte senza vittoria

MilanNews.it

In questo inizio di stagione rossonera le trasferte sono tornate a destare maggiore preoccupazione, come mai prima nell'era Pioli. Nei primi tre incontri lontano da San Siro di questa stagione, infatti, il Milan è incappato in tre pareggi consecutivi: Atalanta, Sassuolo e Salisburgo. Nelle ultime stagioni addirittura Pioli aveva ottenuto più successi esterni che interni, nell'annata 20/21 addiruttura il doppio. Quest'anno le cose, per il momento, sembrano cambiate con il Milan che ha fatto tre vittorie su tre a San Siro ma non ha ancora trovato la gioia del successo lontano da Milano. Sabato sera a Marassi si giocherà anche per far cadere questo tabù e sbloccare la squadra anche fuori casa.