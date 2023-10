Milan a ranghi completi a Milanello: in mattinata seconda seduta verso la Juve

Come riportato da acmilan.com, il Milan scenderà sui campi di Milanello questa mattina per la seconda seduta della settimana a ranghi completi in vista del match contro la Juventus; attese novità per Krunic, Loftus-Cheek e Kalulu, che ieri hanno svolto una parte di allenamento in gruppo e poi hanno svolto un lavoro personalizzato.