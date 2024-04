Milan a Reggio Emilia per la sesta vittoria consecutiva in Serie A

Okay la sconfitta di giovedì in Europa League, ma il Milan ha intenzione di mettersi alle spalle lo scivolone contro la Roma e tornare a vincere già a partire da oggi contro il Sassuolo. Storicamente la trasferta di Reggio Emilia è sempre stata molto ostica per la formazione rossonera, nonostante il bilancio complessivo della partite sorrida proprio al Diavolo.

Considerata la situazione di classifica nella quale riversa, il Sassuolo cercherà in tutti i modi di strappare punti salvezza al Milan, che invece punterà a trovare la sesta vittoria consecutiva in campionato, obiettivo che fino ad oggi sotto la gestione Stefano Pioli non è stato mai raggiunto.

MILAN (4-3-3)

57 Sportiello

42 Florenzi 24 Kjaer 23 Tomori 19 Theo

80 Musah 7 Adli 14 Reijnders

21 Chukwueze 15 Jovic 17 Okafor

All. Stefano Pioli

A disp.: Nava, Raveyre, Simic, Jimenez, Gabbia, Thiaw, Calabria, Terracciano, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Bennacer, Leao, Pulisic, Giroud.

Indisponibili: Pobega, Kalulu

Diffidati: Musah, Thiaw, Tomori

Ballottaggi: Theo-Terracciano

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MASSA

Assistenti: MONDIN – VECCHI

IV uomo: PRONTERA

VAR: GUIDA

AVAR: CHIFFI

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Data: domenica 14 aprile 2024

Ore: 15.00

Stadio: Mapei Stadium – Città del tricolore

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it