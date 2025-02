Milan, a Rotterdam con otto assenti. Gazzetta: "Musah squalificato, i quattro fuori lista più gli infortunati. E’ emergenza"

vedi letture

Domani pomeriggio il Milan partirà per Rotterdam in vista della sfida di mercoledì in casa del Feyenoord, valida per l'andata dei playoff di Champions League. I rossoneri si presenteranno a questa partita con otto assenti: "Musah squalificato, i quattro fuori lista più gli infortunati. E’ emergenza" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che fa l'elenco dei giocatori indisponibili: non ci saranno infatti lo squalificato Musah, gli infortunati Florenzi, Emerson Royal e Loftus-Cheek, e quei calciatori che non fanno parte della lista UEFA, vale a dire Bondo, Sottil, Jimenez e Jovic.

Queste le partite di andata dei playoff di Champions League:

martedì 11 febbraio, ore 18.45 – Brest-PSG

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Juventus-PSV Eindhoven

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Manchester City-Real Madrid

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Sporting Lisbona-Borussia Dortmund

mercoledì 12 febbraio, ore 18.45 – Club Brugge-Atalanta

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Benfica

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Celtic-Bayern Monaco

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Feyenoord-Milan