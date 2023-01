MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan riprende oggi il suo campionato dopo la sosta per il Mondiale e si presenterà al match delle 12.30 in casa della Salernitana con ben nove assenti: Stefano Pioli non potrà infatti contare su Kjaer, Florenzi, Ballo-Touré, Krunic, Ibrahimovic, Messias, Origi, Maignan e Rebic.