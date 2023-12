Milan, a Salerno torna la difesa a quattro: rientra Calabria a destra, in mezzo Tomori e Kjaer

Dopo aver giocato con la difesa a tre contro il Monza, domani sera contro la Salernitana il Milan è pronto a tornare a schierarsi con la retroguardia a quattro. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che a Salerno si rivedrà a destra Davide Calabria, che ha scontato il turno di squalifica contro i brianzoli, mentre al centro ci saranno Fikayo Tomori e Simon Kjaer. A sinistra ovviamente spazio a Theo Hernandez.

In mezzo al campo, ci saranno sicuramente Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, mentre per la terza maglia da titolare a centrocampo, visto che Ismael Bennacer non è ancora pronto per giocare una partita intera, c'è un ballottaggio aperto tra Yacine Adli e Rade Krunic. In attacco, confermatissimo il trio composto da Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao.