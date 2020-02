Milan, a San Siro spesso il primo gol è degli avversari

È dal 31 ottobre, Milan-Spal 1-0, che il Milan non passa in vantaggio a San Siro contro i vari avversari che si sono succeduti sul campo milanese. Il Milan ha giocato 11 partite sul proprio campo, fino a questo momento in stagione: il più delle volte, 6 contro 5, il primo gol lo hanno segnato gli avversari.

È accaduto contro Inter e Fiorentina a settembre, contro Lazio e Napoli a novembre, contro l'Udinese a gennaio e contro il Verona a febbraio. Nei primi tre casi il Milan aveva perso la partita, nelle altre tre gare invece i rossoneri hanno raccolto 5 punti. Ma andare in vantaggio a San Siro è importante: crea entusiasmo, fa fattore campo, trascina i tifosi. È un aspetto che al Milan di questa stagione spesso manca.

Contro Napoli, Udinese e Verona ci sono state tre rimonte, due parziali e una totale. Questo depone a favore della reattività e della determinazione, in costante crescita, da parte della squadra allenata da Stefano Pioli. Ma solo in due casi il Milan ha segnato per primo e ha vinto la partita in questa stagione a Milano: contro il Brescia il 31 agosto e contro la Spal il 31 ottobre.



È un aspetto su cui il tecnico Pioli e lo staff continueranno a lavorare, con la piena disponibilità da parte della squadra. I rossoneri erano riusciti a non subire gol contro Sassuolo, Sampdoria e Spal in Coppa Italia, ma nel 2020 le reti subite contro Udinese, Torino e Verona segnalano alcuni aspetti da migliorare nell'attenzione difensiva da parte di tutta la squadra.