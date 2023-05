Milan a Torino senza tifo organizzato: protesta contro i prezzi elevati dello Stadium

MilanNews.it

Come annunciato in un comunicato congiunto del 21 maggio (QUI), e come riportato oggi da Tuttosport, la Curva Sud e l'AIMC (Associazione Italiana Milan Club) diserteranno domani sera la trasferta di Torino contro la Juventus in segno di protesta per i prezzi elevatissimi del settore ospiti dell'Allianz Stadium: 80 euro per un tagliando. In alternativa nei giorni scorsi i tifosi rossoneri, circa 200, si sono recati nelle zone dell'Emilia Romaga colpite dall'alluvione per portare generi di conforto e altri aiuti umanitari.

Un gesto sicuramente da sottolineare.