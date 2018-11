Milan, a Udine senza cinque titolari: assenze pesanti per Gattuso

Il Milan sarà costretto ad affrontare la trasferta di Udine senza cinque giocatori, tutti assenti per infortunio: Biglia, Caldara, Calabria, Bonaventura e Calhanoglu. Gattuso dovrà quindi rinunciare a cinque titolari contro la formazione di Velazquez, una situazione non facile da gestire per il tecnico rossonero, il quale aveva mostrato preoccupazione per le condizioni dei suoi dopo la vittoria contro il Genoa.