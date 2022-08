Milan, a Vicenza i primi minuti in rossonero di De Ketelaere

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Quella di ieri è stata una lunga giornata per Charles De Ketelaere, che si è presentato al mattino a Milanello per svolgere altri test dopo le visite mediche di martedì e poi nel pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni. L'inserimento in squadra del belga sarà graduale, ma già sabato a Vicenza potrà giocare i suoi primi minuti in maglia rossonera. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.