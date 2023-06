Milan. Abbonamenti: aperta la seconda fase di vendita

Fonte: acmilan.com

Noi, Voi, Milan. La Campagna Abbonamenti 2023/24 procede ed è pronta a raggiungere la seconda tappa del proprio percorso. Dopo la fase dedicata agli abbonati della scorsa stagione, dalle 15.00 di giovedì 15 giugno fino alle 23.59 di domenica 18 si aprirà la "Waiting List". Nel dettaglio, i tifosi rossoneri che nel 2022/23 si erano iscritti a questa lista potranno abbonarsi scegliendo un posto tra quelli disponibili, avendo a disposizione un listino dedicato.

L'abbonamento sarà valido per le 19 gare di Serie A più l'Ottavo di finale di Coppa Italia. L'acquisto dell'abbonamento dà il diritto a sconti esclusivi presso gli Store ufficiali AC Milan e al Museo Mondo Milan. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti 2023/24 online su abbonamenti.acmilan.com, presso la biglietteria di Casa Milan e i punti vendita Vivaticket.

Dalle 15.00 del 20 giugno, poi, inizierà la fase di vendita libera.

ABBONAMENTI FAMILY, UNDER E SENIOR

Tornano anche gli abbonamenti per la Tribuna Family al Primo Anello Verde: parte dei settori sono riservati all’acquisto delle tessere in formula famiglia, con la possibilità di abbinare, a un abbonamento intero, fino a tre abbonamenti per minorenni, Under16 e/o Under 6. Gli abbonamenti Family possono essere acquistati solo a Casa Milan e sul circuito Vivaticket. Tariffe speciali anche per gli abbonamenti riservati agli Under 25 al Primo Verde e al Primo Arancio Laterale e per gli Over 65 al Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

CLUB 1899

Dopo aver dato il via agli abbonamenti in VIP Hospitality nella scorsa stagione, AC Milan conferma l'iniziativa e offre la possibilità di acquistare l'abbonamento "Club 1899", per vivere la stagione nelle aree più eleganti ed esclusive dello stadio, con ristorazione dedicata e servizi di assistenza, inserite in un contesto che il Club ha recentemente ridisegnato con un design che guarda al futuro e al lifestyle.

CRN CARD

Per la sottoscrizione dell'abbonamento AC Milan 2023/24 è necessario essere in possesso della CRN Card in corso di validità e di un documento d'identità, richiesto anche per i minori. L'abbonamento viene caricato sulla CRN, indispensabile per accedere allo stadio. Inoltre, è possibile cedere il diritto d'accesso di qualsiasi partita ad un altro titolare di carta CRN, tramite il cambio di nominativo gratuito.

ASSISTENZA TIFOSI

Inoltre, il Club garantisce al tifoso un'esperienza omnicanale con aree digitali dedicate su App, sito e l'assistenza dedicata dell'Help Center, via email e telefono, 7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 19.00.