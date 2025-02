Milan, Abraham preferito a Gimenez: il messicano sta smaltendo i fastidi all’adduttore

Il centravanti titolare del Milan stasera farà coppia con Joao Felix nella sfida in casa dell'Empoli sarà Tammy Abraham, reduce dalla doppietta in Coppa Italia contro la Roma. L'inglese dovrebbe vincere il ballottaggio con Santiago Gimenez, grande colpo del mercato invernale del Diavolo: il messicano non è al top della forma in quanto sta smaltendo i fastidi all’adduttore (problema muscolare rimediato nell'ultima partita che ha giocato con il Feyenoord). Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2):

Maignan

Walker Gabbia Thiaw Theo

Sottil Musah Fofana Pulisic

Joao Felix Abraham