Milan, Adani: "Non puoi vincere certe partite senza essere una vera squadra"

Il Milan ha deluso in questo avvio di campionato, alternando prestazioni convincenti a partite giocate decisamente sottotono. L’ultima uscita contro l’Inter della squadra di Gattuso ha deluso il tifo rossonero, sia per quanto riguarda il gioco che sotto...

Queste le pagelle di Udinese.Milan: G. Donnarumma 6: attento sui pochi tiri nello specchio della porta effettuati dall’Udinese. Abate 6: partita dura, che non ammetteva fronzoli. Lui quando si mette sull’agonismo, esce bene con esperienza. Zapata 5,5:...

In casa Juve rischia di scoppiare il caso Mehdi Benatia. Il centrale marocchino più volte accostato al Milan, si legge sul Corriere di Torino, nel post gara contro il Cagliari ha ammesso il proprio mal di pancia: "Purtroppo non ho la continuità...

Una vittoria, quella contro il Genoa, che vale doppio. Perché ottenuta al fotofinish, quando tutti stavano ormai rassegnandosi al pareggio. Soprattutto, perché consente al Milan di raggiungere la Lazio al quarto posto in classifica. Rino Gattuso è in...

AC Milan e Invent hanno stretto una nuova partnership commerciale che vede l’azienda veneta, nata nel 2006 e specializzata nella realizzazione di soluzioni energetiche integrate ed ecosostenibili, diventare Official Green Energy Partner per la stagione...

Chiamatela zona Romagnoli, o zona Milan. Alla Dacia Arena, in un finale vietato ai cardiopatici, ci ha pensato ancora lui, Alessio Romagnoli, con un sinistro violento e preciso che ha tirato giù tutto: porta, rete e settore ospiti. È un segnale, c’era voglia d...

Bergomi: "Cutrone si è guadagnato il posto in squadra grazie ad ottime prestazioni"

Sabatino torna al gol, alla Juventus la quarta rete in Serie A

Milan, contro l'Udinese è mancato il gol nel primo tempo: è la terza volta in questa Serie A

Gazzetta - Milan, si ferma Higuain: infortunio da valutare in vista di Betis e Juventus

Il CorSport in prima pagina sul Milan: "Romagnoli rifà il Pipita"

Tuttosport - Milan, Higuain out per precauzione: il Pipita vuole esserci a tutti i costi contro la Juventus

Il Giornale sui rossoneri: "Il Milan di Romagnoli non finisce mai"

Repubblica - Milan, a gennaio caccia ad una terza punta: duello tra gli ex Ibra e Pato, con lo svedese in cima alla lista

La felicità di Romagnoli: "È per questi momenti che un ragazzo gioca a calcio"

La grinta di Castillejo: "Questa squadra lotta sempre e non si arrende mai!"

Pagelle Tuttosport: Romagnoli goleador, ottimo impatto di Castillejo. Laxalt e Kessie non convincono

Milan, finalmente zero gol subiti dopo sedici partite di Serie A

Giacinti sempre più bomber, sono otto le reti in Serie A

Milan, terza vittoria consecutiva: in questo campionato non era mai successo

Sondaggio MN - Qual è il modulo migliore per il Milan?

Castillejo a Sport Mediaset: "Peccato per i gol mancati, contento della prestazione"

Costacurta: "Per il Milan è più importante la gara contro il Betis che quella contro la Juventus"

Lupi a MTV: "Conti avrà un futuro importante, è eccezionale. Primavera in crescita"

Marchegiani: "Per mettere in difficoltà la Juventus, il Milan deve attaccare i terzini bianconeri"

Suso, ottavo assist in Serie A

Bucciantini: "9 punti in una settimana cambiano lo scenario. Via dal gruppone, ora treno Champions"

Udinese, la delusione di Mandragora: "Bella prestazione contro un buon Milan, ma zero punti"

Verso Milan-Juve, Chiellini e Mandzukic recuperati. Lavoro differenziato per Matuidi e Cancelo, terapie per Douglas Costa

Giugliano a Sky: "Sombrero sul gol di Giacinti? È la mia giocata, non ci ho pensato due volte"

Milan, Adani: "Non puoi vincere certe partite senza essere una vera squadra"

Udinese, Musso: "Triste per la sconfitta, il pareggio sarebbe stato più giusto"

Daniele Adani, ai microfoni di Sky, ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Udinese: "Non puoi vincere certe partite senza essere una vera squadra. Il Milan ha saputo soffrire, ha dovuto rinunciare al suo uomo migliore, ma alla fine ha vinto. E' un successo importante per i rossoneri. Gattuso? Le sconfitte contro Inter e Betis avevano minato le certezze del Milan, ma questa squadra sa affrontare le difficoltà e si è rilanciata con tre vittorie di fila".

