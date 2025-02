Milan, addio sogni di Champions? Ma Conceiçao crede ancora nel quarto posto

La crisi del Milan sembra non avere fine. Dopo l’eliminazione dalla Champions League arrivata per mano del Feyenoord, la formazione di Sergio Conceiçao cade anche in casa del Torino complicando e di molto il cammino verso il quarto posto. Una partita negativa nata già storta con l’autogol di Thiaw dopo appena cinque minuti e il calcio di rigore fallito da Pulisic alla mezz’ora. La rete di Reijnders è solo una magra consolazione visto che due minuti più tardi è arrivato il gol partita di Gineitis.

Champions più lontana

Un ko che sembra chiudere ogni possibilità di raggiungere il quarto posto. Il pareggio della Lazio ha Venezia è vero che tiene i bianconcelesti di Marco Baroni a sei punti ma è anche vero che questa sera la Juventus, qualora vincesse a Cagliari salirebbe a +8 sui rossoneri. Un’impresa difficile, ardua, non impossibile finché l’aritmetica non dà la sua sentenza definitiva.

Conceiçao ci crede

Il tecnico del Milan però non ha perso la speranza nella risalita: "Abbiamo creato tante situazioni - ha detto in sala stampa - Vanja ha salvato anche con la punta dei piedi ed è stato il migliore in campo: vuol dire che abbiamo creato. Poi serve di più, siamo qua per lavorare e per cambiare le cose. Perdere così e con errori non forzati, mette in difficoltà. Volevo dire una cosa con il cuore: la nostra stagione non è finita, siamo qui per ottenere l'obiettivo del quarto posto. Mi alleno e dormo là, saremo competitivi fino alla fine".