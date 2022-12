Milan, Adli verso la permanenza a gennaio. La sua stagione riparte da qui

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, nonostante si potesse pensare a una sua partenza, Yacine Adli non dovrebbe muoversi da Milano in questa sessione invernale di calciomercato. Il giovane calciatore francese tra concorrenza e abitudini a nuovi ritmi non ha trovato molto spazio nella prima parte di stagione ed è sceso solamente una volta in campo dal primo minuto, venendo escluso anche dalla lista Champions. Il Milan crede in lui e vuole dargli l'opportunità di giocarsi tutte le sue carte nell'arco di un'intera stagione, specialmente dopo un ottimo ritiro a Dubai in cui ha dimostrato grande voglia di mettersi in gioco che, comunque, non è mai quasi mancata. Adli avrà sei mesi per conquistarsi Pioli e tutto il MIlan.