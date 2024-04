Milan, ai dettagli il progetto seconda squadra: al timone Bonera o Abate. Le ultime

Come riportato da un tweet di Matteo Moretto, il Milan starebbe completando gli ultimi passaggi per definire al 100% il progetto seconda squadra (U23)in vista della prossima stagione. L’allenatore scelto dalla dirigenza sembrerebbe Daniele Bonera, ma non è da escludere un possibile impiego di Ignazio Abate, stando alle fonti di MilanNews.it.

Moretto riporta anche che non è confermato che lo stadio 'Ernesto Breda' di Sesto San Giovanni venga utilizzato per le partite casalinghe: il club sta sondando anche altri impianti.