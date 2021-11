Milan, al derby da vertice del calcio italiano: la strada è quella giusta. Poi, l'Europa

Il 1 dicembre 2018 Ivan Gazidis veniva nominato ufficialmente quale nuovo CEO del Milan e, a praticamente tre anni esatti di distanza, si può constatare con i fatti la bontà della scelta della proprietà. Errori ce ne sono stati stati e ce ne saranno - come è normale che sia per una qualsiasi professione -, ma il dirigente sudafricano è arrivato in rossonero con degli obiettivi chiari e il percorso tracciato, ad oggi, è più che ambizioso ed entusiasmante.

"Quando sono arrivato al Milan - ha spiegato lo stesso ad in un intervento sul canale Twitch dell'AC Milan - ho detto che il mio obiettivo è avere un club ai vertici del calcio italiano ed europeo, che giocasse con uno stile divertente e progressista, con stabilità finanziaria e con il nuovo stadio più bello del mondo. Tre anni fa c'erano molte cose da fare: non abbiamo ancora finito, ma ad oggi tutti possiamo vedere che stiamo sulla strada giusta". Nessuno può negarlo: il Milan, soprattutto grazie al lavoro dirigenziale di Maldini e Massara e a quello tecnico-tattico di Stefano Pioli, sta tornando ai livelli di un tempo con le caratteristiche che Gazidis auspicava già tre anni fa.

È piuttosto evidente, d'altronde, di come la squadra rossonera incarni sul campo l'idea di modernità citata in precedenza: giocatori di gamba, duttili e dinamici, abili a praticare un calcio in continua evoluzione, di personalità caratteriale e tecnico-tattica, di coraggio e di ambizione. È una strada che, col tempo e con la continuità, sta portando a dei risultati. Ad oggi il Milan è tornato in piena corsa per i vertici del calcio italiano; il secondo posto dello scorso anno lo ha testimoniato, la forte candidatura Scudetto di questo lo conferma; e domenica c'è il derby, altra possibile vetrina per ribadire la forza di tali idee. Poi, col tempo e con questa mentalità, sia tra i dirigenti che tra i calciatori, si tornerà anche ai vertici del calcio europeo: l'esperienza di quest'anno, con le sue tante difficoltà, servirà tanto nelle prossime stagioni. Passo dopo passo, step by step: "insieme", ricorda Gazidis.