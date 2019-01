Milan al lavoro, c'è Paquetà

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - Primo allenamento del 2019 per il Milan, che ha ripreso a lavorare sotto gli occhi dell'ad Ivan Gazidis, di Leonardo e di Paolo Maldini. La squadra di Rino Gattuso è tornata in campo nel pomeriggio a Milanello al completo, per preparare la trasferta di coppa Italia di sabato contro la Sampdoria. Dopo la partita, con un charter da Genova, i rossoneri voleranno in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana contro la Juventus, in programma a Gedda mercoledì prossimo. Tutti presenti i rossoneri a Milanello, inclusi il nuovo acquisto Lucas Paquetà e Gonzalo Higuain, che negli ultimi giorni di vacanza in Argentina ha lavorato con un preparatore atletico rossonero per presentarsi in condizioni fisiche ottimali alla ripresa degli allenamenti.