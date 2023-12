Milan al posto del Barca, parla Reijnders: "Il ruolo dei blaugrana era meno adatto alle mie caratteristiche"

Tijjani Reijnders è reduce da una delle migliori prestazioni in maglia rossonera, domenica contro il Monza, in una partita in cui ha trovato il gol e poi ha dominato in mezzo al campo. Il centrocampista olandese ci ha messo poco a entrare nelle grazie di Pioli, tanto che dopo Tomori è il calciatore più utilizzato in questa prima parte di stagione. Tijjani ha parlato in una lunga intervista a Voetbal International questa mattina.

Le sue parole sulla scelta del Milan in estate, al posto del Barcellona: "Gli aspetti relativi ai contenuti calcistici sono stati fondamentali nella mia scelta. Volevo andare a una competizione importante, ma quello non era l'unico criterio. Il ruolo che aveva in mente il Barcellona era meno adatto alle mie caratteristiche. La mia forza sta nella metà campo offensiva e nel fare la spola avanti e indietro. E in termini di dimensioni del club, Milan e Barcellona sono nella stessa categoria."