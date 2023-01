Milan al Via del Mare per ritrovare la bussola. Probabile formazione: si torna al solito

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La sofferenza finale contro la Salernitana dopo una partita dominata e poi comunque vinta, il pareggio-beffa contro la Roma dopo una partita dominata in lungo e in largo e la sconfitta ai supplementari contro il Torino e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia: l'inizio del 2023 del Milan è stato piuttosto altalenante nei risultati e nell'atteggiamento di squadra, ma c'è un solo modo per ritrovare la bussola: vincere al Via del Mare di Lecce.



Come seguire la bussola

La bussola indica vittoria e non si può sbagliare. Già, perché le rivali corrono e il Milan arranca, nonostante le buone prestazioni, con una rincorsa non sempre al massimo della potenza anche e soprattutto per via dei tanti infortunati. Pioli, però, sa come guidare i suoi: "Ho visto determinazione e volontà. Sappiamo che nelle ultime due gare non siamo riusciti a raggiungere i risultati che stavamo controllando, ed è chiaro che dobbiamo fare tutti qualcosina in più, qualcosa di meglio. Non è una problema di motivazioni, ma di lucidità e di qualità. Il nostro obiettivo è vincere qualcosa e dobbiamo alzare il nostro livello delle prestazioni dal punto di vista della qualità tecnica e delle scelte di gioco".



La probabile formazione

Ad aiutare i rossoneri, in una trasferta complicata dal punto di vista ambientale contro una squadra molto solida come il Lecce, ci sarà nuovamente il 4-2-3-1 e nuovamente i big dal primo minuto: Tatarusanu in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Bennacer affiancherà uno tra Vranckx (favorito) e Pobega a centrocampo (Tonali è squalificato) con Giroud di punta supportato da Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers. De Ketelaere in panchina, recuperano Origi e Kjaer.