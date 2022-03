Milan, al via una campagna benefica a favore dell'Ucraina

Fonte: AC Milan

L’attenzione costante verso i grandi temi sociali e il supporto alle diverse situazioni d’emergenza nel mondo è nel DNA del Club: dall’Afghanistan al Libano, fino al sostegno della popolazione Ucraina. Un Club globale come il Milan sente la responsabilità di essere un’istituzione sociale che vuole contribuire a indirizzare un cambiamento positivo nella società attraverso concrete azioni, in linea con il nostro Manifesto RespAct.

Ed è questo il principio che guiderà anche la prossima attivazione di un canale a sostegno e supporto per l’emergenza Ucraina, che vedrà già da subito un primo step con l’asta benefica delle t-shirt bianche Puma con bandiera Ucraina e scritta PEACE che verranno firmate dai giocatori rossoneri. Quest’ultime, dopo la partita di questa sera, verranno messe all’asta da Fondazione Milan per prima attività di fund raising per progetto dedicato al sostegno della popolazione Ucraina.