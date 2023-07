Milan all'inglese: il contratto di Pulisic ha l'opzione di prolungamento per un anno

MilanNews.it

Nel comunicato ufficiale diramato ieri sera dal Milan in cui si annunciava l'acquisto di Christian Pulisic si legge che: "Il calciatore statunitense ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione a favore del club per il prolungamento fino al 30 giugno 2028". Dunque un quadriennale per l'americano con l'opzione per un quinto anno esercitabile unilateralmente dal club: una modo di operare tipico della Premier League che la dirigenza rossonera ha voluto adottare per questo trasferimento.