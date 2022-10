Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi alle 11:00 avrà luogo a Milanello la rifinitura pre Dinamo Zagabria-Milan, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League e in programma martedì alle 21 al Maksimir; sarà possibile seguire il tutto su MilanNews.it con la rifinitura con immagini in diretta da Milanello.