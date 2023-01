Milan, alle 16 la partenza per Salerno. Il rientro a Milano subito dopo il match

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Dopo la rifinitura di questa mattina e la conferenza di Stefano Pioli, alle 16 il Milan decollerà da Malpensa per raggiungere Napoli e poi in pullman si trasferirà a Salerno in vista del match di domani alle 12.30 contro la Salernitana. Il rientro a Milano della squadra rossonera avverrà poi subito dopo la sfida dell'Arechi.