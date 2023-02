Milan, alle 18 il 'derby' in casa del Monza: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo i due successi contro Torino in campionato e Tottenham in Champions League, il Milan scende di nuovo in campo e lo fa in una gara difficile sportivamente parlando e dalle forti emozioni: all'U-Power Stadium, infatti, andrà di scena oggi alle 18:00 Monza-Milan, sfida valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A; i rossoneri sono momentaneamente terzi in classifica con 41 punti, mentre il Monza di Palladino, imbattuto nel 2023, insegue l'Europa a 29 punti.

Sarà Antonio Rapuano di Rimini a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Damiano Di Iorio del Vco e Marco Scatragli di Arezzo; quarto ufficiale Matteo Marcenaro di Genova. VAR Valerio Marini di Roma 1; AVAR Daniele Doveri di Roma 1.

Monza-Milan sarà trasmessi in diretta televisiva e in streaming su DAZN e Zona DAZN (canale su Sky) e in live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione, inoltre, vi accompagnerà fino al fischio d'inizio con il consueto live con tutte le ultime notizie.