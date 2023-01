Milan, alle 18 la sfida in trasferta a Lecce: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio contro la Roma, il Milan va in trasferta a Lecce con l'obiettivo di prendersi i tre punti: i rossoneri, secondi in classifica a 37 punti con una gara in meno rispetto a Napoli e Juventus, affronteranno i salentini di Baroni, reduci da tre vittorie di fila e 11esimi in classifica con 19 punti.

Arbitrerà la sfida del Via del Mare, con calcio d'inizio alle 18:00, il signor Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Rossi e dal quarto uomo Massimi; al VAR Mazzoleni, AVAR Longo.

Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live testuale su MilanNews.it; la redazione, inoltre, vi accompagnerà fino al fischio d'inizio con il consueto live di avvicinamento con tutte le ultime notizie del pre-gara.