Milan, Allegri conosce già bene l'ambiente rossonero. Con lui c'era Tassotti che potrebbe tornare nel suo staff

In merito al futuro della panchina del Milan, La Gazzetta dello Sport scrive questa mattina che Massimiliano Allegri ha le caratteristiche per essere l’uomo giusto al posto giusto. Tra i motivi c'è anche il fatto che il tecnico toscano, attualmente senza squadra dopo l'addio alla Juventus la scorsa estate, conosce già bene l'ambiente milanista visto che ha guidato il Diavolo durante l'era Berlusconi dall'estate 2010 a gennaio 2014.

Durante quell'esperienza, Allegri aveva al suo fianco Mauro Tassotti che è tornato in rossonero qualche settimana fa per dare una mano al Milan Futuro. Chissà che, in caso di ritorno dell'allenatore toscano, l'ex terzino non possa far parte di nuovo dello staff tecnico dell'allenatore toscano. A quei tempi il centravanti del Diavolo era Zlatan Ibrahimovic, attualmente Senior Advisor di RedBird e del club di via Aldo Rossi.