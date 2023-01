Milan, allergia alla Coppa Italia: due vittorie negli ultimi 45 anni

MilanNews.it

La freschissima eliminazione del Milan agli ottavi di Coppa Italia per mano del Torino ha alimentato i discorsi sull'importanza di questa competizione per il club rossonero. I numeri non sono incoraggianti, negli ultimi 45 anni, infatti, il Diavolo è riuscito a mettere in bacheca la coppa nazionale solamente in due occasioni: nel 1977 battendo in finale l'Inter per 2-0 grazie a Maldera e Braglia, nel 2003 avendo meglio sulla Roma nella finale andata e ritorno (1-4 all'Olimpico, 2-2 a San Siro).