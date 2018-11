Milan, almeno un gol preso nelle prime 10 di A: non accadeva dal 1932-33

Il Milan ha subito almeno un gol in tutte le prime 10 partite del torneo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si tratta di un’impresa negativa che non si verificava dal 1932-33. Il conto si può estendere alla stagione scorsa e allora diventano 16 le occasioni consecutive in cui la porta rossonera è stata violata: non accadeva 1946-47. Il Milan, inoltre, è l’unica squadra dell’attuale Serie A incapace, fin qui, di chiudere la porta.